Marcucci: "Retromarcia di Grando sul Bosco di Palo, arriva un altro polo commerciale a Ladispoli" • Terzo Binario News

“In Consiglio Comunale, è definitivamente calato l’ultimo velo politico che ancora cercava di coprire le scelte urbanistiche dell’amministrazione Grando. Davanti al Bosco di Palo, Ladispoli si prepara ad avere un altro polo commerciale firmato da questa amministrazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di consumo di suolo, impatto sui piccoli commercianti e ulteriore pressione sul traffico alle entrate principali della città.

Quella che all’inizio del mandato era stata presentata da questa amministrazione come una battaglia simbolo contro il Piano Integrato di Punta di Palo e contro le scelte urbanistiche del passato si è conclusa ieri sera con una clamorosa retromarcia.

Dopo aver eliminato nel 2020 il polo commerciale previsto dal piano, oggi la maggioranza modifica quell’accordo e reintroduce circa 17.000 metri cubi di nuove volumetrie commerciali davanti al Bosco di Palo.

Nel mio intervento, ho ricordato come questa decisione rappresenti la sintesi perfetta di nove anni di amministrazione Grando: eletta promettendo tutela del piccolo commercio, meno consumo di suolo e discontinuità rispetto al passato, finisce invece per approvare l’ennesimo grande polo commerciale e nuova cementificazione.

Ci sono votazioni che valgono più di mille slogan. Quella di ieri racconta una tradimento dei programmi elettorali ed una verità semplice: l’amministrazione che nel 2017 prometteva discontinuità, che prometteva di rompere con certe logiche del passato, ha finito per percorrere la stessa strada che aveva promesso di abbandonare”.

Gianfranco Marcucci