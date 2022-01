Scomparso Costel Costea: si cerca fra Borghesiana e Finocchio - Terzo Binario News

Appello dell’associazione Penelope

Scomparso da Roma Costel Costea.

In data 22.01.2022 si è allontanato a piedi tra via Rocca Cencia e via Casilina

Ha bisogno di farmaci salvavita

Zone da attenzionare

Finocchio – borghesiana

Alto mt. 1,75 – corporatura robusta

Capelli castani – occhi castani

Indossa piumino nero – pantaloni verde scuro

Maglietta grigia – scarpe scamosciate bianche

Per informazioni o avvistamenti

Pronto penelope cell. 339.6514799

Pubblico soccorso 112