Santa Marinella ospite del Campagnano • Terzo Binario News

Trasferta a Campagnano per il Santa Marinella che dalle 11 affronta il Real nella nona giornata del girone A di Promozione.

Un avversario nuovo e poco conosciuto per i rossoblù, che hanno cominciato a mettere assieme qualche risultato utile nelle ultime giornate riuscendo così a scalare qualche posizione di classifica.

Oggi in graduatoria i santamarinellesi occupano l’ottava posizione con 12 punti mentre l’undici di Campagnano – che ha iniziato bene la stagione – è appena un punto sopra. Solo che, come si accennava, solo da qualche settimana gli uomini di Daniele Fracassa hanno messo assieme qualche risultato buono, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare che sono serviti a mettersi in marcia dopo un inizio stentato.

Oggi un confronto contro una squadra di cui si sa poco, avendo militato spesso negli altri gironi del secondo campionato regionale ma che sicuramente non rappresenta un ostacolo semplice da superare. La settimana è servita per preparare la sfida con un nuovo assetto tattico proposto dall’allenatore quando soprattutto ha avuto a disposizione l’attaccante Jacopo Astorelli, che ha dato quella verve in attacco mancata evidentemente nelle prime giornate di campionato. Uno sbocco efficace in attacco insieme ai centravanti Francesco Brutti e Samuele Cerroni oltre al ritorno nella Perla del Tirreno di Alessandro Caforio. Un altro pezzo importantissimo sotto il profilo dell’esperienza che l’anno scorso portò in dote gol e qualità, oltre alla capacità di poter giocare in diversi ruoli fra difesa e centrocampo. Tutte doti che oggi tornano utili in partite come queste, in trasferta e al cospetto di compagini ostiche.

Intanto si muove la piazza santamarinellese, attraverso alcune iniziative legate alla società. Una su tutte, scendere in campo con i giocatori attraverso il proprio nome. Dapprima la nascita di un gruppo organizzato di tifosi e ora ha preso vita un’altra idea. Scrivono dal sodalizio: «È in crescita il numero dei tifosi rossoblù, che da alcune settimane sostengono, in maniera assidua e corretta, la squadra del Santa Marinella nel campionato di Promozione. È assodato che la formazione di mister Daniele Fracassa potrà giocare con l’uomo in più, soprattutto nelle gare interne disputate allo stadio Fronti grazie a questo gruppo di ultrà che incita, dal lato monte della tribuna, i propri beniamini per l’intera durata dell’incontro. C’è comunque di più. È l’iniziativa denominata “Scendi in campo con il Santa Marinella” che consiste nello scrivere il proprio nome sulla nuova maglia di gioco della prima squadra e in cambio di una donazione da 35 euro si potrà avere in omaggio una maglia identica a edizione limitata».