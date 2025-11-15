Fiamme in un magazzino di Santa Marinella spente dai pompieri • Terzo Binario News

Alle ore 19.45 di questa sera i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio attività commerciale in Santa Marinella.
Precisamente in via Alessandro Volta. Per cause in corso di accertamento il locale sito in indirizzo è stato compromesso dalle fiamme. Rapido l’arrivo degli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e l’ausilio dell’autobotte AB17.
Ingente il quantitativo di fumo sprigionato dalla combustione, tanto da fare si che i Vvf si sono potuti approcciare alle operazioni di spegnimento grazie all’utilizzo di bombole autorespiratori.
Rapida l’azione di spegnimento e smassamento del materiale rimasto all’interno dell’attività.
Una volta estinte le fiamme il lavoro della squadra 17A si è concentrato sul verificare le condizioni di sicurezza nelle attività commerciali adiacenti, in modo da scongiurare il pericolo di essere compromesse di riflesso. Non si è registrato nessun ferito.
Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.