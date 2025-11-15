Tolfa a Ladispoli per una sfida spartiacque • Terzo Binario News

La trasferta di Ladispoli può essere uno spartiacque per il Tolfa.

Alle 11.15 i collinari calcano il sintetico dell’Angelo Sale nella nona giornata del girone A di Promozione. Dovranno vedersela con l’Academy che – nonostante la retrocessione dall’Eccellenza – finora ha raccolto molto poco rispetto alle aspettative.

In classifica infatti i rossoblù sono quartultimi a quota 8 (e sono già passati da un cambio di allenatore, passando da Andrea Mastrecchia a Quintiliano Mastrodonato) mentre i tolfetani si trovano ad appena una lunghezza sopra. In sintesi, due deluse di questo inizio di stagione che necessariamente devono vincere.

Il Tolfa però viene dal passaggio di turno in Coppa Italia a seguito del 2-1 esterno sul Grifone (all’andata finì 4-0) che l’ha lanciato ai quarti di finale della competizione infrasettimanale, che riprenderà a febbraio. Dunque testa al campionato e a una risalita pressoché obbligata.

Le parole della vigilia del tecnico biancorosso Michele Micheli, presenta così questo derby: «Sarà certamente una partita difficile – afferma – poiché la posta in palio è alta per entrambe. Noi abbiamo l’obbligo di vogliamo vincere per riprendere la marcia in Promozione, dopo aver raggiunto un traguardo importante come il passaggio del turno in Coppa. Il Ladispoli arriva da una situazione simile alla nostra. Sarà una partita intensa sotto il profilo agonistico».

In formazione, l’allenatore dovrà rinunciare a Di Cicco, Ficorella e Colace, ma sotto questo punto di vista non ci sono variazioni sull’obiettivo da raggiungere. La formazione verrà comunicata solo a Ladispoli avendo Micheli i giocatori in condizioni abbastanza buone, solo leggermente affaticati dall’impegno di mercoledì.