Santa Marinella e Tolfa in trasferta, vincere per scalare la classifica • Terzo Binario News

Domenica le gare: alle 11 collinari a Civita Castellana, alle 11,15 rosoblù a Pomezia contro l’Indomita

Come a braccetto Tolfa e Santa Marinella vincono, devono continuare la marcia dandosi continuità. Continuità di successi visto che entrambe domenica scorsa hanno incamerato i tre punti.

Domani i collinari saranno di scena dalle 11 a Civita Castellana mentre i santamarinellesi, nell’insolito orario delle 11,15 dovranno scendere in campo a Pomezia. Si gioca la nona giornata del girone A di Promozione.

Rimettendo ordine, i tolfetani sono reduci dal successo per 1-0 sull’Ostiantica (che il sodalizio ha voluto dedicare allo scomparso Massimiliano Regio, che di quel gruppo faceva parte) arrivano con un avversario arrivato a fine gara con nove giocatori ma che ha messo in mostra le doti offensive degli uomini di Roberto Macaluso (magari da sfruttare meglio).

Nel comune civitonico l’avversario è quella junior Football Club già avversaria di campionato del Santa Marinella, ma con successo rossoblù, e che il Tolfa conosce perché lo ha estromesso dalla Coppa Italia. Infatti nel doppio incontro c’è stato l’1-1 dello Scoponi e il 2-0 al ritorno. Ma quella doppia sfida è archiviata e i padroni di casa, penultimi in classifica con 3 punti, giocano al campo Casciani – Baccanari, con fondo interra, attiguo al ben più noto Madami. «Il campo di terra sarà un problema ma i tempo degli alibi è finito – afferma l’allenatore – e mi aspetto la stessa impostazione di partita di domenica. Spero che la squadra abbia capito come sia approcciano questo tipo di gare. Loro giocano in casa e sono con l’acqua alla gola, tireranno fuori ogni tipo di motivazione. Noi dobbiamo prendere il passo che finora è mancato, a causa di risultati altalenanti». Formazione simile a quella di domenica con Samuele Pangi ad agire cerniera fra difesa e attacco.

Da registrare un addio: quello di Omar Pastorelli, che da dicembre sarà libero di accasarsi dove vorrà.

Nella Perla, si prepara la trasferta con l’Indomita compagine pometina terzultima in classifica con 8 punti in compagnia di Tarquinia, Borgo Palidoro e Longarina. «Sarà un incontro difficile contro una compagine fisica – dice mister Daniele Fracassa – i cui risultati sono sì altalenanti ma non mi fido. Non hanno una rosa composta da nomi altisonanti ma bisogna vincere». Non sarà della partita capitan Alessio Gallitano, che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica, rimediate a seguito del rosso preso durante la trasferta in casa del Grifone. «Ha saltato il Pescia e salterà domenica ma al suo posto giocato e bene Flavio Zagami. Probabilmente confermerò l’undici di domenica, con Alessandro Caforio in mezzo rivelatosi una sorpresa. Importantissimo il recupero di Jacopo Gaudenzi che non pensavo reggesse 90 minuti. Più in generale, va ripresa la continuità di risultati in trasferta. Chi nutre ambizioni di vertice non può vincere in casa e perdere fuori, uscirebbe fuori una stagione anonima. Ecco perché bisogna tornare da Pomezia con il bottino intero» la conclusione di Fracassa.

Alessio Vallerga