Ventesima edizione della Festa della Birra di Borgo San Martino: ecco le date • Terzo Binario News

Da tantissimi anni è uno degli appuntamenti più attesi nella Frazione di Borgo San Martino e del Litorale a Nord di Roma: unisce tradizione, enogastronomia, promozione del territorio, prodotti tipici e spettacolo. Quest’anno poi, compie cifra tonda: è la Festa della Birra di Borgo San Martino, che “soffia” sulle sue prime 20candeline.

Fervono già i preparativi: intanto, sono state fissate le date. Tutti in piazza a Borgo dunque, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, con tanti spettacoli e momenti da non perdere.