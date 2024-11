Terza edizione del torneo di padel femminile “In The Clauds”, in ricordo di Claudia Sacco a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si terrà a Civitavecchia il 3 novembre nella splendida cornice del Padel Village, la terza edizione del torneo di Padel femminile “In The Clauds”, in ricordo di Claudia Sacco, il torneo di beneficenza che ha come obiettivo la raccolta fondi per finanziare visite di prevenzione al tumore al seno per giovani donne.

Questo torneo- ha spiegato il presidente dell’associazione TizianoLeonardi – consolida il nostro messaggio di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne e il ricordo la nostra cara amica.

Quest’anno abbiamo voluto aumentare le attività, oltre al torneo di Padel organizzeremo una lezione di Pilates e durante la manifestazione ci sarà un piccolo talk dove Marco De Matteis intervisterà vari professionisti del settore, dal nostro amico Massimo Caimi fino alle autorità comunali e le varie associazioni vicine alla nostra causa.

Come ogni anno abbiamo attivato un “Punto Rosa” presso lo Studio Fisioterapiamedica di Civitavecchia, con numerosi esami clinico- strumentali diagnostici di prevenzione al tumore al seno – continua Marco Cucinotta dell’Associazione – in collaborazione con il dottore Massimo Caimi, che ringraziamo per aver sposato la nostra causa ed aiutarci a fare prevenzione sul nostro territorio.

“Siamo sempre aperti ad iniziative di questo genere- Afferma GinoTideidel Padel Village – questo è il terzo anno e consolidiamo la collaborazione con l’associazione In The Clauds per diffondere sempre di più il messaggio della prevenzione del tumore al seno. Il torneo sarà diviso per livelli dal più amatoriale ad un livello più alto ma l’obiettivo della giornata sarà quella di vivere una giornata di sport, prevenzione e ricordare Claudia Sacco, vi aspettiamo!”.

Per iscriversi le ragazze interessate potranno scrivere un messaggio privato alla pagina FB e IG dell’associazione In The Clauds oppure contattare gli organizzatori tramite i numeri 328 123 8865 – 3470093720.