Santa Marinella a Pianoscarano, il rischio è il pantano • Terzo Binario News

Il Santa Marinella ha l’occasione di accorciare ancora di più la classifica, avvicinandosi al terzo posto, infatti i rossoblù oggi salgono a Viterbo, ospiti del Pianoscarano con le squadre in campo dalle 11.

Si gioca la sesta giornata di ritorno del girone A di Promozione.

Per inquadrare la situazione da cui si parte, prima è necessario un inciso sulla classifica: tolte la capolista Borgo Palidoro con 53 punti e la Falisca Cimina a 44, il terzo posto è occupato dallo stesso undici della Tuscia con 38 punti. Una lunghezza sotto c’è il Campagnano, e a -3 la formazione santamarinellese, seguita da Ladispoli a 33 e Cerveteri a 32.

Considerando che oggi si gioca anche Campagnano-Cerveteri, ecco che si capisce meglio perché il peso specifico della gara dei rossoblù sia altissimo. Vincere infatti consentirebbe di agganciare il Pianoscarano stesso e al contempo di guadagnare punti sulle altre pretendenti al terzo posto che si ricorda essere l’ultimo valido per accedere ai play-off.

La compagine guidata da Daniele Fracassa è reduce dal successo interno per 3-2 sull’Academy Ladispoli che ha confermato come la capacità di sfruttare le palle inattive (come sul gol di capitan Gallitano) e le capacità offensive mostrate da un giovane come astorelli e dalla certezza rappresentata da Tambarini abbiano riportato l’undici della Perla in corsa per gli spareggi-promozione. Però quella che è mancata finora è la continuità, che consentisse di mantenersi non solo in corsa ma di diventare la lepre che gli altri sarebbero stati costretti a inseguire. Oggi lo scontro diretto nella periferia viterbese dirà se il terzo posto sia obiettivo raggiungibile o no. Certo, come anche sottolineato in settimana dal tecnico rossoblù, c’è l’incognita rappresentata dal campo in terra battuta – uno degli ultimi rimasti nel Lazio – al quale sono abituatissimi i padroni di casa ma non certo gli ospiti. E per giunta, con il rischio di trovarlo pure allagato per le piogge intense di queste ore. Dunque verosimile pensare a una partita di fango e sofferenza, dove a fare la differenza potrebbero essere il coraggio, la lucidità e la capacità di soffrire.

Per quanto riguarda i primi undici che scenderanno in campo, ci sono uscite e rientri. A rimanere a guardare sarà Caforio, vittima di un infortunio alla caviglia, mentre torna ad aumentare il peso dell’attacco visto il rientro di Cerroni. Se l’assenza del difensore è pesante dal punto di vista dell’esperienza, il centravanti sarà un punto di riferimento prezioso per tenere alta la squadra utilissimo proprio a Viterbo.