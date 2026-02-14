Il Tolfa ospita la capolista Palidoro • Terzo Binario News

Archiviare la Coppa Italia Promozione e pensare al Borgo Palidoro. Oggi alle 11 allo Scoponi arriva la capolista del girone A del secondo campionato regionale che, dopo un testa a testa durato diverse giornate, ha staccato anche la Falisca Cimina che la stava tallonando.

Si gioca la sesta giornata di ritorno ma c’è da gestire lo 0-2 patito mercoledì sempre alla Pacifica contro il Real San Basilio nel quarto di finale di andata di Coppa che ha sottratto energie sia fisiche che mentali.

La gara di ritorno c’è il 25 febbraio , al netto di una rimonta che si prevede difficilissima, è una parentesi da chiudere almeno momentaneamente e pensare ai giallorossi ricrociati protagonisti finora di una cavalcata quasi inarrestabile. Al contrario, i collinari in campionato sono andati sempre a singhiozzo con prestazioni altalenanti, tante lamentele verso le terne arbitrali, errori ingenui e tanti punti persi.

Dice mister Emiliano Cafarelli: «Sappiamo di andare incontro a una partita tanto importante quanto difficile – spiega l’allenatore – contro la squadra più forte del girone. Il Palidoro finora ha dimostrato di poter disputare un campionato a parte e per questo dobbiamo giocarci una grande partita, mettendo in campo tutto quello che abbiamo preparato durante la settimana». Uno sguardo ancora sulla competizione infrasettimanale: «Mercoledì la prestazione è stata davvero ottima e l’ho detto chiaramente anche ai ragazzi. Quello visto contro il San Basilio è l’atteggiamento che pretendo. Più che sperare che le cose girino in maniera diversa, dobbiamo essere noi a farle girare nel verso giusto, con il lavoro e con l’attenzione. So che la concentrazione sarà quella giusta perché i ragazzi sono consapevoli dell’importanza della sfida. Affrontiamo un avversario fortissimo, ma allo Scoponi sappiamo dire la nostra, come abbiamo sempre fatto» la conclusione di Cafarelli.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo biancorosso Marcello Smacchia: «Contro il Palidoro possiamo solo vincere e sarà così ogni domenica. Ogni gara per noi è come in una finale, a maggior ragione contro la capolista. Mi aspetto due squadre che giocheranno a viso aperto per un confronto spettacolare. La gara di Coppa, al netto della sconfitta, ci ha permesso di fare tesoro di quanto successo. Nonostante gli imprevisti, il gruppo resta compatto, motivato e pronto a reagire. La squadra è carica e determinata con obiettivo quello di offrire una prestazione di alto livello. E speriamo di avere in tribuna il nostro pubblico caloroso». In formazione non saranno presenti Christian Vittorini e Marco Roccisano entrambi bloccati dagli infortuni.