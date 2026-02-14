Al Castello di Santa Severa festa in maschera per tutta la famiglia • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata speciale con ingresso gratuito dedicata a bambini e famiglie. L’appuntamento è per il 15 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, in una cornice unica affacciata sul mare, tra spettacoli, giochi e dolci sorprese.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa ed è promossa dalla Regione Lazio, organizzata dalla LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

Per tutta la giornata i trampolieri itineranti in suggestivi costumi di scena animeranno gli spazi del Castello, interagendo con i più piccoli, regalando caramelle e coinvolgendo il pubblico con simpatia e allegria. Saranno loro a guidare grandi e bambini alla scoperta delle attività in programma, trasformando ogni momento in un’esperienza magica e colorata all’interno delle sale affacciate sul mare.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 spazio al divertimento con i giochi da luna park vintage, pensati per tutte le età. Un’occasione per riscoprire il fascino dei giochi di una volta, tra risate, sfide e premi, in un’atmosfera festosa e senza tempo.

Non mancheranno momenti di grande meraviglia con lo spettacolo di bolle di sapone, in programma alle ore 11.30 e alle ore 15.30: un appuntamento capace di incantare grandi e piccini con coreografie leggere e sorprendenti giochi di luce.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, i visitatori potranno gustare delizioso zucchero filato, per rendere ancora più dolce la festa di Carnevale.

Ad accompagnare l’intera giornata, musica di sottofondo contribuirà a creare un’atmosfera allegra e coinvolgente, perfetta per vivere il Carnevale tra storia, spettacolo e divertimento. A salvaguardia del complesso monumentale sono ammesse solo stelle filanti.

Il Carnevale al Castello di Santa Severa diventa un evento imperdibile per trascorrere una giornata in maschera all’insegna della spensieratezza e della condivisione, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.