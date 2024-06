Saggio in piazza Santa Maria a Cerveteri per la scuola coreutica di Alessandra Ceripa • Terzo Binario News

La scuola danza di Alessandra Ceripa si avvicina al 25° anno di attività. Un obbiettivo che rende orgogliosa la fondatrice di questa scuola, radicata profondamente nella storia della cita’ etrusca.

Lo spettacolo di questo 24° anno accademico vuole raccontare come si proteggono i sogni, trasformandoli nella realtà di una scuola coreutica fondata nell’anno 2000, diventata un punto di riferimento non solo per la città di Cerveteri ma anche per le cittadine limitrofe.

Alessandra così sintetizza lo spettacolo di chiusura dell’anno accademico.” Prendendo spunto da una canzone del grande Mango, lo spettacolo delle due serate, vuole dimostrare come ho sempre inseguito i miei sogni, senza mai metterli in vendita. Fin dall’anno 2000 della fondazione, ho lavorato assiduamente perché la scuola diventasse per il territorio un chiaro punto di riferimento , dove tanti bambini e tanti giovani potessero abbracciare una disciplina che Doris Humphrey così sintetizzò: “Ci sono momenti in cui la semplice dignità di un movimento può sostituire degnamente una montagna di parole.”

Lo spettacolo è diviso in due serate: la prima dedicata ai corsi delle bambine e bambini più piccoli, ma con l’intervento anche dei corsi dei grandi , evidenziando così tutto l’organico di allieve e allievi che supera le 150 unità. La seconda serata dedicata ai corsi di allieve e allievi più grandi.

I sentimenti contrastanti della vita , messi in evidenza dalle coreografie preparate con passione e amore da tutto lo staff insegnanti : Alessandra Ceripa, Paola Tricerri, Claudia Marzano, Stefano Capelli, Arianna Galassi, Tonia Labriola, Valentina Venturini, Silvia Mantovani, Martina Sciotto, Sabrina Gigli, Emanuele Castrucci.

Per tutti appuntamento in Piazza Santa Maria il 29 e 30 giugno alle ore 21,00.