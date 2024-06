Dramma a Cerveteri, 39enne cade dal Belvedere e muore • Terzo Binario News

È accaduto stamani intorno alle 5, inutile l’arrivo dell’elisoccorso; il cordoglio della sindaca Gubetti

Una ddonna è morta stamani all’alba cadendo dal Belvedere di Cerveteri.

Il ddramma si è consumato intorno alle 5.

Per lei non c’è stato nua da fare, nonostante l’arrivo dell’elisoccorso.

Di seguito, il messaggio di cordoglio della sindaca Elena Gubetti.

“Questa mattina sono stata raggiunta da una di quelle notizie che come madre e come Sindaco non vorrei mai ricevere.

Una giovane Donna della nostra città ha scelto di lasciarci, un gesto incomprensibile e che ci consegna un senso di smarrimento, di paura, di sgomento, senza parole. Che ci fa domandare, come sempre accade in queste circostanze, se come comunità avremmo potuto fare qualcosa di più, avremmo potuto essere d’aiuto. Domande a cui forse, non avremmo mai risposta.

Ai genitori, ai suoi cari, a chi le ha voluto bene, giunga il mio affetto e il mio sostegno. Cerveteri non vi lascerà soli in questo momento di grande dolore e smarrimento”.