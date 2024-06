Quadri di Contigliozzi sui pompieri donati al distaccamento di Cerveteri • Terzo Binario News

Omaggio di Filippo Conte

Un atto di generosità da parte di Filippo Conte, noto artista locale di Ladispoli e delegato comunale alle Mostre e alle Rassegne d’Arte.

Perché è di arte che si parla e soprattutto della sua donazione di ben tre quadri alla caserma dei vigili del fuoco di Cerveteri-Ladispoli. Raffigurazioni del pittore Carlo Contigliozzi in cui si notano in azione i pompieri.

Una bella sorpresa per tutto il corpo dei vigili del fuoco che per ricambiare ha realizzato una targa proprio in onore di Filippo Conte.

Alla cerimonia istituzionale, che si è svolta sabato mattina nel distaccamento di via Fontana Morella a Cerenova, era presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Ladispoli Margherita Frappa.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, non ha mancato all’appuntamento la storica squadra 26A, a cui tutti ormai si sono affezionati sul litorale nord per il coraggio mostrato quotidianamente, con la presenza del caporeparto, Gabriele Fargnoli. Dopo le celebrazioni e le emozioni nella sala, foto di rito non solo con i quadri ma anche di fronte ad un automezzo dei pompieri.