Roma, Logan e Olaf: belli, dolci e bisognosi d'affetto aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

ROMA bellissima cucciola Pastore del Caucaso nata 24.8.2025.

Di futura taglia grande, socievole con le persone, adatta a conoscitori della razza

con esperienza .

PER INFO CONTATTATE IL RIFUGIO DELLA LNDC PER PARLARE DIRETTAMENTE CON I RESPONSABILI



E poi ci sta LOGAN bellissimo dogo argentino di taglia medio/grande nato 1.4.2025 é molto equilibrato.

E ancora OLAF bellissimo cucciolo di futura taglia media è nato il 31.8.2025. E’ molto buono ed esuberante .

LOGAN E OLAF SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

