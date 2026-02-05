 Roma, Logan e Olaf: belli, dolci e bisognosi d'affetto aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

Roma, Logan e Olaf: belli, dolci e bisognosi d’affetto aspettano chi li adotti

Feb 5, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

ROMA bellissima cucciola Pastore del Caucaso nata 24.8.2025.
Di futura taglia grande, socievole con le persone, adatta a conoscitori della razza 
con esperienza .

PER INFO CONTATTATE IL RIFUGIO DELLA LNDC PER PARLARE DIRETTAMENTE CON I RESPONSABILI 


E poi ci sta LOGAN   bellissimo dogo argentino di taglia medio/grande nato 1.4.2025  é molto equilibrato.  

E ancora OLAF  bellissimo cucciolo di futura taglia media è nato il 31.8.2025. E’ molto buono ed esuberante .

LOGAN  E OLAF SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159