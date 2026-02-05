Teatro a Civitavecchia, si ride al Nuovo Sala Gassman con "Què serà" • Terzo Binario News

Due spose in crisi tra frullati e panna montata di scena sabato e domenica alle 19

Fine settimana comico-riflessivo al Nuovo Sala Gassman, che sabato e domenica (sempre con inizio alle 19) propone “Què serà”. Si tratta di una commedia brillante quasi interamente al femminile, prodotta dal teatro Parioli di Roma, scritta e diretta da Alessia Ferrero che è anche la protagonista in scena insieme a Elena Biagetti e all’unico esponente maschile Leonardo Zarra.

Oltre a essere un frammento di frase di una delle canzoni più iconiche di Doris Day, “Què serà” è l’interrogativo persistente che aleggia in una pasticceria dove all’alba, prima dell’apertura, due giovani spose sull’orlo di una crisi esistenziale si incontrano e si interrogano abboffandosi di frullati e panna montata. Entrambe devono sposarsi il giorno dopo, entrambe sono in crisi, entrambe adorano i frullati. Così decidono di “occupare” il locale dove un povero inserviente inerme tenta, nel frattempo, di prepararlo per l’apertura. Concede loro un’ora di tempo, un’ora alle due spose per aprirsi, confrontarsi, svelare i reciproci dubbi e problemi nel rapporto con la figura maschile; un’ora per sviscerare questioni irrisolte e per scoprirsi sorprendentemente molto legate e complici.

Un incontro dovuto a una incredibile coincidenza sembra essere il punto di svolta per le vite delle due giovani. Riusciranno gli zuccheri e il malcapitato inserviente, ormai coinvolto e affezionatosi alla vicenda, a dar ristoro alle spose fuggitive e permettere loro di capire “Què serà”? Per conoscere la risposta basta recarsi al teatro diretto da Enrico Maria Falconi e gustare l’epilogo di questo divertente psicodramma a base di panna e frullati.

Il botteghino del Nuovo Sala Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154.