Roma contro Lazio: il derby della Capitale nel palmares dei due club • Terzo Binario News

Tra le squadre di Serie A che sono state (e sono ancora oggi) protagoniste della storia del calcio italiano ci sono Roma e Lazio, club dal palmares molto ampio che ogni anno dominano le scommesse sportive sia in Italia che in Europa. Fino al 2023 sono stati disputati 182 derby, di cui 67 vinti dai Giallorossi, 65 pareggi e 50 trionfi delle Aquile.

Stiamo parlando di due delle squadre più antiche capaci di polarizzare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati per via delle vittorie e dei protagonisti che hanno vestito le rispettive maglie.

Al di là della categoria , il calcio è lo sport più seguito al mondo a ogni livello, perché offre un mix di tecnica, spettacolo e imprevedibilità, oltre ai tifosi che riempiono gli stadi, pronti a tifare la propria squadra del cuore e urlare a squarciagola per sostenere i campioni che calcano il prato dello stadio, in questo caso l’Olimpico.

Ecco la storia di Lazio e Roma attraverso il loro palmares, tra Serie A e Coppa Italia, Champions, Europa League e Conference League.

Il palmares della Lazio dal 1900 a oggi: tra Immobile, Piola e la Supercoppa UEFA

La Lazio è la squadra più antica di Roma perché è stata fondata nel 1900 e il caso vuole che abbia festeggiato i suoi 100 anni con la vittoria del suo secondo scudetto nella stagione 1999 – 2000.

Il primo scudetto delle Aquile porta la data della stagione 1973 – 1974 mentre per quanto riguarda le Coppe Italia, i Biancocelesti possono vantare in bacheca ben 7 titoli, il primo nel 1958 e l’ultimo nella stagione 2018 – 2019.

La Lazio è una delle squadre che ha vinto più Supercoppe Italiane e sono 5 i trofei alzati al cielo, il primo nel 1998 e l’ultimo nel 2019.

Anche per quanto riguarda i trofei internazionali la bacheca non resta vuota, nella stagione 1998 – 1999 i Biancocelesti vinsero la Coppa delle Coppe, competizione che a quel tempo dava accesso alla Supercoppa UEFA, in cui l’altra sfidante era la vincitrice della Coppa dei Campioni. In quell’anno la sfida fu tra Manchester United e Lazio e le Aquile vinsero 0 – 1 con il gol di Salas al 35° minuto.

Il calciatore che ha indossato più volte la maglia Biancoceleste e Stefan Radu, che dal 2008 al 2023 ha disputato 427 match in 16 stagioni, al secondo posto c’è Giuseppe Favalli con 401 gare disputate dal 1992 al 2004 nelle dodici stagioni in cui ha volato con le Aquile.

Il miglior marcatore è Ciro Immobile che con i Biancazzurri ha sfondato il tetto delle 200 reti, segue Silvio Piola con 143 reti che in totale ha messo a segno 274 gol complessivi in carriera, restando ancora oggi il miglior bomber di Serie A di tutti i tempi.

Tutti i trionfi della Roma: palmares e migliori bomber tra Conference League e Francesco Totti

È dal 1927 che il derby della Capitale infiamma la Serie A, anno in cui è nata la Roma.

Il primo Scudetto dei Giallorossi risale al 1942 mentre l’ultimo Tricolore è stato vinto nella stagione 2000 – 2001 per un totale di 3 Scudetti, mentre le Coppe Italia sono 9, la prima vinta nel 1964 e l’ultima nella stagione 2007 – 2008.

La Roma ha vinto 2 Supercoppe Italiane nel 2001 e nel 2007, nel 2022 è stata la prima squadra a vincere la UEFA Conference League e nel 2023 è arrivata in finale di Europa League contro il Siviglia, disputando la partita più lunga della storia del calcio, durata 146 minuti esclusi i rigori.

Il calciatore che ha vestito più volte la maglia Giallorossa è il Campione del Mondo Francesco Totti con 786 presenze totali alla guida della Lupa, di cui 619 in Serie A. Il Pupone è il miglior capocannoniere della Roma in assoluto con 307 gol, di cui 250 in Serie A e 11 nel derby della Capitale.