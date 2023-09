Tolfa corsaro con bomber Moretti, il Santa Marinella butta due punti • Terzo Binario News

Oggi la Coppa Italia di Promozione con i biancorossi che ospitano il Borgo Palidoro mentre i rossoblù vanno ad Aranova per affrontare il Fregene Maccarese, gare alle 15.30

Il Tolfa espugna il polifunzionale di Ponte Marconi mentre il Santa Marinella perde l’occasione per rimanere a punteggio pieno.

Nella seconda giornata del girone A di Promozione i collinari hanno battuto per 1-0 la Polisportiva Ostiense mentre i rossoblù sono stati bloccati sull’1-1 dal Palocco.

Ora entrambe le compagini in classifica sono salite a 4 punti insieme a Cerveteri, Tarquinia e Urbetevere, mentre Sorianese e Fregene Maccarese sono a punteggio pieno.

La compagine di Roberto Macaluso ha giocato la sua gara contro un avversario che all’esordio stagionale aveva espugnato il Maremmino di Montalto, tana del Pescia. Il tecnico ha riproposto una formazione pressoché identica a quella della settimana precedente con il solo rientro di capitan Roccisano per lo squalificato Pangi. Anche stesso attacco, con Pomponi in veste di numero 9. La rete decisiva però è arrivata… dalla panchina. Infatti all’8’ della ripresa è entrato Moretti, proprio al posto di Pomponi, che poco dopo ha trovato la via del gol, con un colpo di testa su assist di Pastorelli, decisivo per la vittoria finale. Bene il gioco palla a terra che ha fruttato due buone occasioni. I romani ci hanno provato fino alla fine, sfruttando i recupero lunghissimo concesso dal direttore di gara. Il tecnico ha apprezzato la prova difensiva della squadra e lo spirito di sacrificio mentre sul piano del gioco ha notato una certa involuzione rispetto al pari di Tolfa contro l’Urbetevere. Domenica allo Scoponi sfida che ormai è diventato un classico per la Promozione: infatti arriva la Sorianese, che non nasconde ambizioni di passaggio in Eccellenza il che rende la partita interessantissima.

Il Santa Marinella si mangia le mani per un successo intravisto, assaporato e infine sfumato. Infatti nella tana del Palocco è arrivato già al 13’ il gol del vantaggio con bomber Catracchia che ha insaccato con un colpo di testa preciso da dentro l’area di rigore. L’occasione del raddoppio è arrivata alla mezz’ora con atterramento in area subito da nobile ma Tabarini ha tirato il rigore troppo angolato perché il pallone ha colpito il palo. Nella ripresa, altra grande occasione per Tabarini, che ha nuovamente colpito il palo ma i santamarinellesi hanno avuto altre opportunità per segnare. Invece al 32’ è arrivato il pareggio di Bonis valso l’1-1 finale. Molto deluso mister Emiliano Cafarelli, conscio del fatto che si tratta di due punti in classifica buttati via: «Il campo in terra e piuttosto malmesso ha limitato la costruzione del gioco lineare – spiega – rendendo complessa la partita. Tuttavia l’abbiamo indirizzata bene ma ci siamo mangiati varie volte il 2-0 e, rigore a parte, non siamo stati pragmatici. Rivedibile la difesa sul gol subito, ci siamo disuniti nel finale e questo non va bene ma bisogna pensare positivo perché dobbiamo crescere. Resta l’occasione sprecata, questo sì. Eventuali valutazioni sono posticipate alle prossime settimane».

Oggi entrambe le compagini tornano nuovamente in campo per il primo turno di Coppa Italia Promozione. Il Tolfa gioca alla Pacifica contro il Borgo Palidoro con fischio di inizio alle 15.30. Alla stessa ora, il Santa Marinella scende in campo ad Aranova dove affronta il Fregene Maccarese.