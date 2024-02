Roberto Paolini, eccellenza artistica di Cerveteri, incontra gli studenti di Ladispoli • Terzo Binario News

Si è tenuto oggi a Ladispoli un importante incontro con gli studenti del centro studi Arcadia circolo Acli promosso dalla DMO Borghi Etruschi, al fine di attuare una delle innovazioni progettuali, attraverso laboratori didattici, organizzata dall’etruscologo Fabrizio Porcaroli .

Unire il passato al presente, contestualizzarlo, per rendere il percorso di studi e formazione al passo con i tempi, questo l’obiettivo del laboratorio didattico che ha avuto quale protagonista il Maestro ceramografo, Roberto Paolini.

Roberto Paolini originario di Cerveteri si può definire l’Eufronio dei tempi moderni. Un centinaio di studenti hanno potuto ascoltare dall’assessora Margherita Frappa del comune di Ladispoli, l’importanza di legare la cultura al territorio, e , dal destination manager della Dmo Borghi Etruschi, Francesca Toto, il racconto della propria esperienza professionale e le opportunità di alta formazione e lavoro presenti sul territorio grazie all’apporto della DMO.

Roberto Paolini offre l’opportunita’ di assistere a un laboratorio sulle tecniche pittoriche greche ed etrusche, riportando la sua esperienza , la sua storia, i notevoli successi nel campo internazionale che lo hanno reso punto di riferimento dell’arte moderna, una vera e propria Eccellenza.

“Ci fa piacere essere qui oggi ed un ringraziamento lo devo al Centro Arcadia, molto sensibile a queste iniziative di alta formazione che hanno lo scopo di diffondere la cultura degli etruschi nelle scuole, i cui studenti hanno bisogno di accrescere la cultura degli etruschi, visto che abbiamo un patrimonio come la Necropoli etrusca sito Unesco dentro casa nostra – ha detto Francesca Toto- . Il nostro obiettivo è sostenere iniziative come queste che, a mio avviso, sono utili per la formazione e la crescita culturale e professionale” .

Nel corso del laboratorio, il maestro Paolini ha disegnato su di un vaso, spiegando nozioni inerenti l’importanza dei materiali, dell’impasto, della cottura, delle tecniche di riproduzione. Le sue competenze, le sue opere, infatti oggi esposte nelle migliori università nazionali, presso il Museo Etrusco di Villa Giulia, il Metropolitan Museum di New York, ed ha avviato importanti collaborazioni sia in Italia che all’estero, ponendosi all’avanguardia nel settore e ricevendo numerosi riconoscimenti.

“Siamo fieri di averlo tra i soci fondatori della DMO BORGHI ETRUSCHI” – www.borghietruschi.it – ha dichiarato infine la Toto, augurando ai ragazzi presenti di far tesoro di questo momento speciale di formazione.