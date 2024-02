Il Cerveteri in trasferta contro il Borgo Palidoro, Lupi: “Importante il sostegno dei tifosi” • Terzo Binario News

Si prepara a una trasferta ad alta tensione e contro un avversario che non è in salute. Ecco il Cerveteri, che dopo il pari domenica, si proietta alla trasferta di Aranova, campo in cui affronterà il Palidoro, reduce da un periodo decisamente no.

Gli etruschi per ambire alla salvezza diretta hanno l’obbligo del risultato pieno, ma al cospetto avranno una formazione che deve gioco forza ritornare a vincere per non ingarbugliarsi.

Al seguito dei verde azzurri non mancheranno i tifosi, chiamati a gran voce dal presidente Andrea Lupi, che ovviamente non può fare a meno di loro. ” In questo momento – commenta il patron – loro sono importanti per noi, pertanto li invito a seguirci e sostenerci”.

Un crocevia che diventa essenziale per la salvezza diretta, anche dal momento che sono risalite molte squadre che lotteranno per non disputare il play out. Si gioca alle 11.00 ad Aranova.