Roberto Paolini di Pithos “Principe” di Monaco: le sue opere alla Fiera Internazionale di Montecarlo • Terzo Binario News

Eccellenza di Cerveteri, artista raffinato che da sempre, porta in giro per il mondo la storia, l’arte e la tradizione etrusca: Roberto Paolini, artista ceramografo di Pithos Ancient Reproduction, sbarca nel Principato di Monaco.

Lo fa, portando le sue opere alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea “Art3f Monaco 2025”, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

Tra collezionisti, galleristi e appassionati di tutto il mondo, in uno degli eventi più attesi del panorama artistico europeo, ci sarà dunque anche Roberto Paolini, che porta agli occhi dell’Europa e del mondo tutta la sua arte.

Taglio del nastro, sabato 20 settembre alle ore 18:00 allo stand i05 della QueenArtStudio Gallery – Chapiteau de Fontvieille, 5 Avenue des Ligures – Monaco