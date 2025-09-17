Consiglio Cittadino Cerenova Campo di Mare: "Rivedere la viabilità di via Castel Giuliano" • Terzo Binario News

“Cara Sindaca di Cerveteri Ti chiediamo di mettere equilibrio nella viabilità di Cerenova dato che la costruzione delle locali corsie ciclabili hanno creato disagi alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini.

Proponiamo il cambio della direzione di marcia, senso unico, di Via Castel Giuliano (Cerenova).

Avendo la strada parallela via Agylla lo stesso senso di marcia risulta non agevole e insicuro il percorso per raggiungere via Castel Giuliano dall’interno del comprensorio dove in alternativa si è obbligati a percorrere via Aurelia fino alla caserma dei pompieri o a passare dal mercato settimanale.

Impresa improba e pericolosa nei giorni di apertura del mercato. Inoltre il rientro serale dei cittadini residenti in via Castel Giuliano , dopo una giornata di lavoro ,vista la scarsa illuminazione delle strade del comprensorio, le vetture parcheggiate ai lati delle strade e l’obbligato attraversamento di tre incroci con relativi segnali di stop comportano rischi per gli automobilisti e per i pedoni.

Ti invitiamo a leggere la favola di Gianni Rodari dedicata, non solo, ai bambini intitolata Il Semaforo Blu che narra di un semaforo a Milano che un giorno si colora di blu e prima di spegnersi a seguito dell’intervento dei vigili il semaforo blu fece in tempo a pensare “Poveretti Io avevo dato il segnale di via libera per il cielo . Se mi avessero capito ,ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio”. Sindaca non potendo i suoi concittadini volare per giungere nelle loro abitazioni attendiamo una rapida risoluzione alla problematica esposta. Apposita richiesta ,da tempo è stata da noi depositata presso il Comandi della Polizia Locale di Cerveteri. Voli Sindaca, voli, la cittadinanza tutta lo richiede. Abbia il coraggio di agire, di volare e di assumere per la città i migliori provvedimenti”.

Consiglio Cittadino Cerenova Campo di Mare