Roberto D'Amico e gli amici ripuliscono la spiaggia di Ladispoli dai rifiuti lasciati a Ferragosto • Terzo Binario News

Quella di Ferragosto è stata una vera e propria invasione per la spiaggia di Ladispoli.

Un’invasione notturna fatta di falò, feste tra i ragazzi e tanti, tanti rifiuti abbandonati.

A lanciare la pulizia straordinaria è stato un giovane di Ladispoli, Roberto D’Amico, che in pochissime ore ha radunato amici, ragazzi e cittadini per una pulizia autonoma dell’arenile. Un’iniziativa che sui social lo ha spinto anche a lanciare un messaggio:

“Ora siamo tutti testimoni, siamo consapevoli che quello che è successo non deve più accadere.

Grazie a cittadini con un cuore enorme, in un giorno di festa si sono messi a disposizione sotto un sole cocente. Migliaia di KG di rifiuti, tende in ottime condizioni, acqua, vino, birre mai aperte e abbandonate.

Ho cercato di parlare con alcuni ragazzi ancora presenti la mattina stessa, a malapena si reggevano in piedi. Ho chiesto solamente “ma perchè?” La risposta è stata una ed uguale da parte di tutti, io la mia roba l’ho tolta….

Diversi ragazzi invece si sono presentati a pulire il pomeriggio stesso ammettendo di aver partecipato e rendendosi conto di quanto fosse grave la situazione.

Ladispoli è una cittadina di mare, viviamo di mare, è il nostro indotto di turismo e salute.

Per la prima volta mi sono venuti gli occhi lucidi, una nuova generazione che vive con la faccia sullo schermo, bombardata di informazioni, e pure, non hanno capito che è per il loro futuro.

Siamo cresciuti facendo falò in spiaggia, è bellissimo, basta semplicemente riportare via la propria spazzatura. Se da oggi non sarà più possibile farlo non chiedevi perché.

Come qui, la stessa situazione è successa in tanti altri lidi.

Si parla di tante cazzate su media, giornali e tv, vediamo se qualcuno si esporrà.

Usate il materiale di cui avete bisogno,

Roby”.

Ph: @flaviascala