Rivoluzione Tolfa Calcio: salutano il tecnico Macaluso e diversi giocatori ma arriva Manuel Vittorini • Terzo Binario News

Rivoluzione a Tolfa, dove il sodalizio collinare ha deciso di interrompere il rapporto con mister Roberto Macaluso e il suo staff dopo due stagioni buone. Con loro sono all’addio diversi giocatori, anche se per motivazioni diverse. Per contro arriva un pezzo da novanta del panorama locale come Manuele Vittorini, che lascia il Civitavecchia.

(foto Alessio de Luca) – Il sentore che tecnico e società stessero per lasciarsi si aveva da qualche giorno, poi il comunicato che dato l’ufficialità alla voce: «Il Consiglio Direttivo nei componenti dei responsabili della Prima squadra ha deliberato, seppur con grande rammarico, di porre termine al rapporto con il mister Roberto Macaluso e il suo staff.

È stata una decisione sofferta da parte della nostra società, vuoi per i rapporti umani che ci legavano, vuoi per le riconosciute capacità tecniche di coloro i quali hanno guidato i nostri ragazzi in queste ultime due stagioni in un percorso di crescita professionale. Un secondo e un quinto posto conquistati in campionati competitivi al massimo, dove spesso la fortuna, causa gli infortuni occorsi a diversi nostri atleti nei periodi determinanti per poter cercare di ottenere il massimo risultato, ci ha voltato le spalle. Consapevoli delle doti di Roberto Macaluso, Matteo Masini e Tonino Carucci, e che un giorno potremmo trovare insieme la strada del ritorno in collina, auguriamo loro un prosieguo di carriera piena di soddisfazioni e successi, anche in categorie superiori».

Ringraziamenti a parte, non c’è il vero motivo della rottura. Macaluso da par suo afferma: «La decisione dell’interruzione del rapporto mi è arrivata tramite una telefonata. Io ero pronto a discutere del futuro ma hanno voluto così». Dagli spifferi che arrivano dalla Pacifica, il problema sarebbe sorto con il direttore sportivo Marcello Smacchia le cui idee divergevano da quelle di Macaluso. Per quanto riguarda l’allenatore, uno dei profili maggiormente attenzionati dallo Scoponi è quello di Michele Micheli. Originario di Canale, è reduce da un’esperienza al Pescia – terminata con le dimissioni – oltre ad aver allenato il Ladispoli.

Dal fronte dei giocatori, hanno salutato Paolo Santi e Samuele Pangi, all’addio per ragioni personali. Anche il gruppo dei romani andrà via, quello composto da Gabriele Martinelli, Valerio Marziantonio ed Edoardo Fagioli. Cinque pezzi importanti ma non sono i soli perché pende un’incognita pesante sul futuro di Gianluigi Salvato, Marco Bevilacqua e capitan Marco Roccisano.

Per sua stessa ammissione arriva l’ingaggio di Manuel Vittorini, come scritto su Calciodellatuscia.it: “Non posso decidere di spostarmi più di tanto a 36 anni con il calcio. La famiglia ora è la priorità. Sono sincero, non ho nulla da nascondere. È la meta perfetta,” ha affermato con chiarezza.