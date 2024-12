Riqualificazione urbana a Civitavecchia, "Porta d'Etruria" adotta le aiuole di piazza Calamatta • Terzo Binario News

L’Associazione “Porta d’Etruria” è lieta di annunciare di aver avviato l’iter con l’Amministrazione Comunale per l’adozione delle aiuole di Piazza Calamatta. Questa iniziativa nasce dalla volontà di migliorare il decoro urbano e contribuire attivamente alla riqualificazione di una delle aree più importanti della città, sia dal punto di vista storico che turistico.

Il Presidente dell’Associazione, Stefano De Paolis, ha dichiarato: “L’adozione delle aiuole di Piazza Calamatta fa parte di un progetto più ampio di valorizzazione e riqualificazione della zona, che rappresenta il primo punto di contatto per molti turisti appena sbarcati dal porto di Civitavecchia. Il nostro obiettivo è rendere questa piazza un luogo accogliente, curato e rappresentativo dell’identità e della bellezza della nostra città. Piazza Calamatta deve essere un biglietto da visita capace di lasciare un’impressione positiva ai visitatori e, al contempo, un punto di riferimento per la comunità locale.”

L’Associazione è convinta che la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per il successo di queste attività e per la crescita armoniosa della nostra città. A breve seguiranno ulteriori iniziative, organizzate con il contributo dei commercianti della zona che fanno parte dell’Associazione, per rendere Piazza Calamatta viva e animata durante il periodo natalizio del 2024.

Queste attività includeranno eventi, decorazioni e momenti di intrattenimento per grandi e piccini, con l’obiettivo di trasformare la piazza in uno dei punti di riferimento per le festività natalizie a Civitavecchia.

Per maggiori informazioni sulle attività e le prossime iniziative, è possibile contattare l’Associazione “Porta d’Etruria” all’indirizzo email: info@portadetruria.org.