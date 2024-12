Incontro al Pincio con i commercianti: "Per Civitavecchia puntiamo sul turismo" • Terzo Binario News

Si è discusso di commercio al Pincio con l’amministrazione comunale e la categoria.

Grande presenza della giunta con sindaco, assessore al commercio assessore al turismo , assessore al bilancio e due consiglieri comunali.

Davanti ad una platea di una quarantina di commercianti, si è ribadita la volontà dell amministrazione di investire sul turismo, chiedendo il contributo dei singoli e delle associazioni di categoria .

Diversi gli interventi dal pubblico che hanno evidenziato il rischio della desertificazione commerciale, della sicurezza, del rischio di infiltrazioni malavitose, e del rispetto delle regole.

Particolare attenzione è stata richiesta sul problema dei dehors e sul rispetto delle regole da parte degli operatori.

Piendibene ha annunciato la definizione, in tempi brevi , di una Ztl per quanto riguarda l’ambito pre portuale, ed in tempi lunghi nel centro storico con la condizione di realizzare parcheggi e rafforzamento del tpl.

Sono stati presentati diversi filmati per la promozione turistica della città.

Uno ei commercianti più attivi è stato Andrea Palmieri, il quale ha proposto di evitare di posticipare il problema sicurezza in quanto questione molto sentita ma anche del rischio che l’ex Italcementi diventi un mostro commerciale. Su questo l’assessore D’Antò ha affermato che il progetto è stato modificato e che lì andranno alcuni uffici comunali.

Infine, è stato annunciato l’aumento dell’imposta di soggiorno.