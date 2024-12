Salviamo Lula, cagnolina diversamente abile, e anche Byron che è cieco: diamo loro amore e una casa • Terzo Binario News

LULA E’ UNA CAGNOLINA DI PICCOLA TAGLIA, NON ARRIVA A 10 CHILI..

*LULA* E’ PARALIZZATA, MA AUTONOMA PER I SUOI BISOGNI..

IL PROBLEMA DI LULA NON E’ DELLA COLONNA VERTEBRALE, MA SICURAMENTE DA PICCOLINA HA CONTRATTO LA NEOSPOROSI TRASMESSA DALLA MADRE, RENDENDOLA PARAPLEGICA CON LE ZAMPE POSTERIORI RIGIDE IN AVANTI.

ADESSO LULA HA CIRCA 6/7 ANNI..

RIESCE A STARE ANCHE SENZA IL SUO CARRELLO, IN QUANTO ALZA LA PARTE POSTERIORE DI QUALCHE CENTIMETRO E NON PERMETTE COSI’ AL SUO CORPO DI STRISCIARE IN TERRA.

LULA E’ STERILIZZATA E NEGATIVA AI TEST INFETTIVI..

E’ CONSIGLIABILE LA CONVIVENZA CON ALTRI CANI, PREFERIBILMENTE DI PICCOLA TAGLIA..

E’ UNA CAGNOLINA DOLCE, MA NON AMA TROPPE MANIPOLAZIONI.

E’ SEMPRE PREFERIBILE UNA FAMIGLIA CHE ABBIA UN PICCOLO GIARDINETTO, CHE PER LEI, CHE AMA TANTISSIMO STARE ALL’ARIA APERTA , SAREBBE VERAMANTE IL MASSIMO..

*LULA* PROVIENE DALL’ALBANIA ..MA DA QUALCHE ANNO SI TROVA NELLE MARCHE..

HO FATTO SVARIATI APPELLI PER LEI, MA PER VARI MOTIVI SENZA SUCCESSO.. IO NON MOLLO!!!!….

E VOGLIO CREDERE CHE PER QUESTE CREATURE CI SIA UNA CHANCE E CHE POSSANO TROVARE UNA FAMIGLIA PER SEMPRE.

VI PREGO DI FAR GIRARE IL SUO APPELLO.

GRAZIE DI CUORE.

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

Byron è cieco come Marley. Voi oggi non conoscete Marley, ma Marley Supercane, vi garantisco che Marley al suo arrivo era come qualsiasi altro cane cieco e se è riuscito a diventare il primo cane della Protezione Civile quello che ha fatto lui lo possono fare tutti.

Byron , è diventato cieco a causa di una cataratta che sarebbe stata operabile ma la famiglia non l’ha curato e dopo sette anni ha pure deciso di abbandonarlo in canile.



Io vi dico solo che BYRON

così si chiama è meraviglioso, e sfido chiunque a dire che è cieco perché in realtà lui vede comunque grazie alle sue competenze olfattive, al suo carattere superequilibrato che gli consente di vivere insieme a cani maschi e femmine in libertà Con le persone è affettuosissimo e docile e garbato.

Non ha difetti perché LA DISABILITÀ STA SOLO NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA.



Cerca adozione, da una famiglia trovarsi al buio di un canile è devastante.

Viaggia in staffetta fino a destinazione della famiglia adottiva con vaccini e microchip in regola

Per info Manuela 3483637501 di Abano terme PD LA CONDIVISIONE AIUTA L’ ADOZIONE , CONDIVIDETE A MANETTA