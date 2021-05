Riparte Nessuno di salva da solo, il progetto di Animo Ladispoli - Terzo Binario News

“Siamo felicissimi di comunicare che il progetto “Nessuno si salva da solo” riaprirà giovedì 27 maggio 2021 nella sede di via Genova, 11 a Ladispoli.

Finalmente possiamo ritornare ad essere un punto di riferimento per tantissime famiglie del territorio con il nostro progetto di scambio e riuso di vestiti ed accessori per bambino da 0-14 anni.

Riapriremo sottostando alle normative anti covid19 e per tale ragione chiediamo alcune accortezze a tutti gli utenti che vorranno donare vestiti ed accessori da bambino: il materiale dovrà essere portato lavato ed in ottimo stato (se no non potremmo accettarlo).

L’orario di apertura al pubblico sarà ogni giovedì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (orario continuato). Al momento garantiamo solamente il ritiro di materiale, ma non la distribuzione dei kit. Vi ricordiamo che il materiale potrà essere donato solamente nell’orario di apertura ed è SEVERAMENTE VIETATO lasciare pacchi e buste di vestiti sul marciapiede. Per evitare questi episodi d’inciviltà – che purtroppo stanno già capitando in questi giorni – stiamo allestendo un sistema di videosorveglianza.

Con l’occasione ci rivolgiamo alla cittadinanza informandola che stiamo alla ricerca di nuovi volontari per il rafforzamento della nostra meravigliosa squadra. Se siete interessati potete scriverci in privato sulla nostra pagina Facebook. Viva Animo Onlus, viva la comunità solidale di Ladispoli”.