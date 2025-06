Rinnovo di concessione in arrivo per la torre petrolifera di Civitavecchia • Terzo Binario News

Possibile una durata quadriennale

È stata resa pubblica dall’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia l’istanza di rinnovo della propria concessione chiesta da Petroli Investimenti Spa. Ne parla ShippingItaly.

Il titolo della società del gruppo Ludoil ha ad oggetto il mantenimento, in via transitoria, di un terminal off-shore per prodotti petroliferi e relativi oleodotti di collegamento ai depositi (2×22” diretti ai depositi Sodeco, altra controllata del gruppo, e 2×24” diretti al deposito Enel) nonché di una stazione di ricezione/smistamento antistante i depositi Sodeco, nel porto di Civitavecchia.

L’avviso dell’Adsp cita la compatibilità di breve periodo (da cui forse la richiesta ‘solo’ quadriennale) degli impianti chiesti in concessione con la pianificazione portuale, ma menziona pure possibili sviluppi di medio periodo, in particolare il “verbale istruttorio preliminare dell’istanza circa la compatibilità della stessa con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale, ed in particolare la temporanea congruità dell’esercizio del terminal off-shore, nelle more del completamento delle opere infrastrutturali relative alla costruenda Darsena Mare Nostrum nonché in rapporto alla prossima diversificazione della destinazione d’uso del molo asservito all’impianto termoelettrico denominato Torrevaldaliga Nord”.

Da registrare come il 2024 sia stata per Civitavecchia un’annata positiva sul fronte delle rinfuse liquide, con una movimentazione principalmente in import di prodotti raffinati per 1.194.688 tonnellate, pari a un +15,6% rispetto al 2023.