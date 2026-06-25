"Aspettando l'Estate 2026", al Parco della Legnara di Cerveteri tornano i saggi di danza e gli spettacoli delle associazioni del territorio • Terzo Binario News

Cerveteri si prepara ad accogliere i primi appuntamenti della stagione estiva con il ritorno di “Aspettando l’Estate”, la rassegna che tradizionalmente inaugura il calendario degli eventi estivi cittadini e che anche quest’anno animerà il palco del Parco della Legnara con spettacoli, danza e momenti di aggregazione.

Dal 26 giugno all’8 luglio saranno protagoniste alcune delle più attive realtà associative del territorio, che offriranno al pubblico serate all’insegna dell’arte, dello sport e dello spettacolo, consentendo agli allievi di mostrare il lavoro svolto durante l’anno.

Ad aprire il programma, il 26 e 28 giugno alle ore 21:00, sarà la RIM Sport Cerveteri con lo spettacolo “Tutti in Scena”. Il 1° luglio alle ore 21:45 sarà la volta della ASD Guarachando Baila con “Guarachando – Il Saggio!”. Il 4 e 5 luglio alle ore 21:00 salirà sul palco la SSD Dimensione Danza 2000 con gli spettacoli “Italian Graffiti Show” e “Follemente”. A chiudere la rassegna, l’8 luglio alle ore 21:00, sarà la Pro Loco Marina di Cerveteri con “Il Nuovo Rugantino”.

“Anche quest’anno la nostra programmazione estiva prende il via con ‘Aspettando l’Estate’, un appuntamento che negli anni è diventato una piacevole tradizione per la città e per tutte le famiglie che seguono con affetto le attività delle associazioni del territorio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Siamo particolarmente felici di vedere ampliarsi la partecipazione alla rassegna, con nuove realtà che si aggiungono alle associazioni che da sempre scelgono il palco del Parco della Legnara per i loro spettacoli. È il modo migliore per inaugurare una stagione estiva che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con tanti altri appuntamenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e alla socialità”.

“Il Parco della Legnara continua a confermarsi uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina – afferma l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli –. ‘Aspettando l’Estate’ rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il talento di centinaia di ragazze e ragazzi e per sostenere il lavoro che associazioni, insegnanti e famiglie portano avanti durante tutto l’anno. Siamo inoltre lieti che accanto alle realtà storiche della rassegna siano presenti nuove associazioni, segno di un tessuto culturale e sociale vivo e partecipato”.

“Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e che quotidianamente promuovono i valori dello sport, della disciplina e dell’inclusione – aggiunge l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – Realtà come la RIM Sport Cerveteri e la SSD Dimensione Danza 2000, che proprio lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di celebrare per il prestigioso traguardo dei 25 anni di attività, rappresentano un punto di riferimento per intere generazioni di giovani. Vederle ancora una volta protagoniste sul palco della Legnara, insieme ad altre importanti realtà del territorio, è motivo di grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione”.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Parco della Legnara, in Via Antonio Ricci 4, con ingresso gratuito.

“Aspettando l’Estate” segna l’inizio della stagione degli eventi estivi promossi dal Comune di Cerveteri: nelle prossime settimane sarà infatti presentata la prima parte del programma che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate.