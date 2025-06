Costa Crociere tocca Civitavecchia con Smeralda, Toscana e Pacifica nell'estate 2025 • Terzo Binario News

In occasione dell’estate 2025, Costa Crociere presenta un portfolio completamente rinnovato di itinerari Sea and Land Destinations, destinazioni emozionanti e sorprendenti, luoghi sul mare e a terra, da vivere unicamente con Costa.

Le Sea & Land Destinations rappresentano un nuovo modo di viaggiare, dove il mare e la terra diventano protagonisti di esperienze uniche e complementari, con itinerari pensati per meravigliare gli ospiti.

Le Sea Destinations sono destinazioni esclusive accessibili solo via nave, celebrate attraverso esperienze uniche, come trovarsi nel punto più buio del Mediterraneo dove la nave rallenta per regalare agli ospiti uno spettacolare mare di stelle o raggiungere il Santuario dei Cetacei, dove l’eco e i suoni del mare profondo avvolgono gli ospiti. A queste destinazioni marine, si affiancano le Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experience, mete a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. Dalle visite guidate ai siti iconici, alle avventure adrenaliniche, fino alle attività pensate per le famiglie, ogni escursione è studiata per offrire esperienze che non si possono fare da soli.

La combinazione di itinerari “Sea & Land” crea una vacanza unica nel settore, trasformando ogni viaggio in un’esperienza spettacolare e multisensoriale.

Sea Destinations, destinazioni sul mare esclusive da scoprire solo con Costa.

Le “Sea Destinations”, lanciate nella primavera 2024, si confermano l’elemento differenziante dell’offerta Costa per il 2025. Non si tratta di semplici esperienze, ma di destinazioni uniche vissute sul mare. La nave rallenta o si ferma in punti precisi della navigazione permettendo agli ospiti di scoprire luoghi inediti e vivere lì momenti straordinari. Ad esempio, al sorgere del sole, la nave rallenta davanti al Calanques national park bay, per vivere una “Symphony at dawn” con un concerto di pianoforte, mentre il sole illumina le bianche scogliere e avvolge gli ospiti in melodie, ambientazioni e profumi provenzali. Sempre sul Mediterraneo, nella Baia di Capri, gli ospiti saranno deliziati da una “Swing Symphony”, un dolce risveglio sulle note jazz dal sapore di agrumi e torta caprese mentre i Faraglioni emergono lentamente nella luce dorata del mattino.

Al calare della sera, la nave si anima nella Baia di Ibiza con un coinvolgente “Sunset Party”, trasportando gli ospiti in una festa sul mare, un tripudio di DJ set, sax e ballerini che richiamano l’atmosfera vibrante della spiaggia di Benirrás, mentre nel cuore del Santuario dei Cetacei, la nave rallenta per far vivere l’esperienza “Cetacean Echoes”, tra musica, danza e luci alla scoperta del mondo segreto di balene e delfini.

Tra le nuove “Sea Destinations” 2025 spicca Palma Bay con il “Magaluf Jungle Party” nella baia di Palma, con la nave che diventa una giungla di creature animali, sciamani e danzatori tribali, o Venice Lagoon con il “Summer Carnival” tra maschere, musica e performer sospesi tra acqua e cielo nella Laguna di Venezia.

Momenti indimenticabili attendono gli ospiti che scopriranno anche altre meravigliose destinazioni marine, come Calypso Deep dove la nave attraversa il punto più profondo del Mediterraneo e, scesa la notte, luci, suoni e creature simboliche animano l’”Abyss Party” evocando il mistero degli abissi. E ancora: il fascino ipnotico dei dervisci rotanti nello Stretto dei Dardanelli, dove Oriente e Occidente si incontrano, con ilmagnetico “Dervishes Show”; oppure, il punto più suggestivo dell’Arcipelago di Santorini dove si potrà osservare l’”Endless Sunset”, un affascinante tramonto infinito, ballando sotto un cielo dalle mille sfumature di rosa, arancione e oro. quando la nave rallenta davanti alla riviera Ionica per raggiungere l’Etna Skyline, gli ospiti si troveranno di fronte un panorama mozzafiato, dove vivere una “Wine experience”, tra musica e vino tipico servito dalle botti.

Infine, in Nord Europa, nello spettacolare Geirangerfjord norvegese si rimarrà affascinati dalla maestosità delle “Seven Sisters”, le cascate delle Sette Sorelle,mentre nel cuore del mare di Norvegia ci si potrà immergere nel silenzio del paesaggio con la meditazione “Friluftsliv”: ispirata alla filosofia norvegese della “vita all’aria aperta”, un viaggio sul mare che si trasforma continuamente, fra natura, cultura e suggestioni che solo Costa può offrire.

SEA DESTINATIONS NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Calanques National Park Bay – Symphony at Dawn: all’alba, la nave si posiziona davanti alle scogliere di Les Calanques. Tra profumi di lavanda, note di pianoforte e un caffè americano, il sole accende il mare. Un momento magico da vivere solo a bordo. Disponibile con Costa Toscana.

Capri Bay – Swing Symphony: la nave si avvicina a Capri all’alba. Sul ponte, una piazzetta caprese prende vita tra maioliche, agrumi e note jazz. Il profilo dei faraglioni si rivela nella luce del mattino, mentre si gusta un caffè e una fetta di torta caprese. Disponibile con Costa Smeralda.

Ibiza Bay – Sunset Party: al tramonto, la nave si posiziona nella baia di Ibiza. A bordo l’energia prende forma con Un DJ set, un sax dal vivo e ritmi tribali: una festa sul mare, mentre il sole si tuffa sull’isola. Disponibile con Costa Toscana.

Palma Bay – Magaluf jungle party: nella baia di Palma di Maiorca, al calare della notte, la nave si trasforma in un mondo a parte. A bordo, prende vita un jungle party elettrizzante, ispirato al celebre ritmo di Malaguf, tra luci, danze tribali e DJ set sotto le stelle. Disponibile con Costa Pacifica.

Pelagos Sanctuary – Cetacean Echoes: è notte nel Santuario dei Cetacei. A bordo, gli ospiti sono accolti da un’esperienza emozionante e immersiva, alla scoperta del misterioso mondo di balene e delfini, che danzano tra luci, ombre, suoni sommersi e immagini dal profondo. Disponibile con Costa Smeralda e Toscana.

Balearic Sea Darkest Spot – Sea of Stars:in uno dei punti più bui del Mediterraneo, la nave spegne le luci per lasciare spazio al cielo. Le stelle si mostrano in tutta la loro intensità. Disponibile con Costa Smeralda, Toscana e Pacifica.

SEA DESTINATIONS NEL MEDITERRANEO ORIENTALE

Venice Lagoon – Summer Carnival: la nave entra nella laguna di Venezia nel tardo pomeriggio. Maschere leggere, ventagli colorati e musica trasformano il ponte in un Carnevale sospeso tra acqua e luce. Disponibile con Costa Deliziosa.

Calypso Deep – Abyss Party: nel punto più profondo del Mediterraneo, la nave celebra l’abisso con luci, suoni e creature simboliche. Un’esperienza che rende visibile l’invisibile. Disponibile con Costa Deliziosa.

Ionian Sea Darkest Spot – Sea of Stars: in mezzo al Mar Ionio, lontano da ogni costa, il cielo si rivela in tutta la sua purezza. Le costellazioni si disegnano sopra la nave, in un silenzio assoluto. Disponibile con Costa Deliziosa.

Etna Skyline – Wine Experience: davanti alla Riviera Ionica, il profilo dell’Etna accompagna un brindisi con vino locale servito da botti e musica dal vivo per completare l’atmosfera. Disponibile con Costa Fascinosa.

Dardanelli Strait – Dervishes Show: nello stretto che unisce Europa e Asia, i Dervisci rotanti danzano sul ponte in un rito antico. Disponibile con Costa Fortuna.

Santorini Archipelago – Endless Sunset: la nave si muove tra le isole fino a fermarsi nel punto perfetto da cui ammirare il tramonto. Il cielo si accende, la musica accompagna il momento, e il mare riflette ogni sfumatura. Disponibile con Costa Fortuna.

Mykonos Bay – Sea Party: nella baia illuminata di Mykonos, la nave si posiziona per una festa notturna tra cocktail, musica e riflessi sull’acqua. Un’esperienza che vibra con l’anima dell’isola. Disponibile con Costa Fortuna e Fascinosa.

Sicily Strait Darkest Spot – Sea of Stars: nel cuore dello Stretto di Sicilia, la nave raggiunge il punto più buio per ammirare il cielo più puro. Nessuna luce, solo stelle e silenzio. Disponibile con Costa Fascinosa.

SEA DESTINATIONS NEL NORD EUROPA – Disponibili con Costa Diadema.

Geirangerfjord – Seven Sisters: la nave entra nel fiordo tra pareti verdi e cascate sottili. Le Sette Sorelle scendono leggere dalla roccia, mentre il vin brulé scalda le mani e lo sguardo si perde nella bellezza.

Norwegian Sea – Friluftsliv Meditation: nel cuore del Mare di Norvegia, la meditazione guidata ispirata al Friluftsliv, ossia l’amore per “la vita all’aria aperta”, invita a rallentare, respirare e ascoltare. Il mare diventa spazio di quiete e connessione.

Baltic Sea – Sea of Stars: di notte, in un punto del Mar Baltico conosciuto solo da chi naviga, la nave regala agli ospiti un viaggio guidato tra stelle, pianeti e costellazioni, lontano da ogni luce artificiale.

Land Destinations, nuove escursioni a terra che non si possono fare da soli:

Le Land Destinations sono mete a terra caratterizzate escursioni completamente rinnovate, progettate per offrire itinerari esclusivi e non replicabili in autonomia, suddivisi in quattro tipologie per rispondere ai diversi desideri dei viaggiatori. Ogni “Land Destination” è caratterizzata da esperienze organizzate che permettono ai passeggeri di vivere appieno queste destinazioni, andando oltre la semplice visita turistica. Ogni “Land Experience” è pensata come un’occasione di scoperta autentica, rendendo le esperienze a terra parte integrante e imprescindibile del viaggio: andare alla scoperta delle città senza stress ottimando i tempi, immergersi nella storia scoprendo i luoghi più iconici con accessi privilegiati, provare esperienze adrenaliniche e divertirsi con attività coinvolgenti dedicate alle famiglie.

Per valorizzare e rendere più accessibile questa proposta, Costa ha introdotto un nuovo modello di classificazione delle esperienze, ciascuno pensato per rispondere a specifici bisogni e desideri dei viaggiatori.

See it All : tour completi delle città, guidati da esperti locali, come “Tutta Marsiglia in Petit Train” (Corniche, Notre-Dame de la Garde, Vieux Port e Le Panier), oppure tutti i must di Napoli (Maschio Angioino, Spaccanapoli, San Carlo, Umberto I Gallery) con ritorno garantito in tempo in nave.

: tour completi delle città, guidati da esperti locali, come “Tutta Marsiglia in Petit Train” (Corniche, Notre-Dame de la Garde, Vieux Port e Le Panier), oppure tutti i must di Napoli (Maschio Angioino, Spaccanapoli, San Carlo, Umberto I Gallery) con ritorno garantito in tempo in nave. Icons : esperienze immersive nei luoghi simbolo delle città, come “Ballarò: a spasso con uno chef tra mercati, arancine e cannoli” a Palermo, o “Roma Imperiale: Colosseo, Fori e Imperatori” da Civitavecchia, con accessi rapidi e storie raccontate da veri insider.

: esperienze immersive nei luoghi simbolo delle città, come “Ballarò: a spasso con uno chef tra mercati, arancine e cannoli” a Palermo, o “Roma Imperiale: Colosseo, Fori e Imperatori” da Civitavecchia, con accessi rapidi e storie raccontate da veri insider. Fun for Family : attività coinvolgenti per tutta la famiglia, come “Piccoli e grandi archeologi a Pompei”, “Sulle tracce del drago” a Palma di Maiorca, laboratori didattici e avventure urbane pensate per i più piccoli.

: attività coinvolgenti per tutta la famiglia, come “Piccoli e grandi archeologi a Pompei”, “Sulle tracce del drago” a Palma di Maiorca, laboratori didattici e avventure urbane pensate per i più piccoli. Extraordinary: emozioni forti e momenti irripetibili, tra cui “Nuota con 11 squali all’acquario di Barcellona” o “Sospesa tra il mare e le rocce: la via ferrata de La Ciotat”, percorsi avventurosi e adrenalina in scenari spettacolari.

Ogni istante è disegnato per meravigliare gli ospiti e portarli alla scoperta di luoghi, sul mare come a terra, dove solo Costa ti può portare. La proposta 2025 rappresenta così l’evoluzione naturale del concetto di crociera Costa: destinazioni straordinarie accompagnate da esperienze autentiche e irripetibili vissute sul mare e a terra, nella magia dei tramonti, sotto cieli stellati, attraverso baie, strettoie naturali e paesaggi incontaminati.

Le “Sea & Land Destinations” potrebbero essere svolte in modalità differente o, al limite, essere annullate a causa di condizioni meteo marine avverse e/o circostanze eccezionali.

I nuovi itinerari sono già disponibili presso le agenzie di viaggio partner Costa e sul sito web ufficiale www.costacrociere.it.