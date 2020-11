Rimpasto di giunta a Fiumicino - Terzo Binario News

Escono Mancino e Calciolari, entrano Antonelli e Colonna

Nell’area dell’ex centrale Enel, il sindaco Montino oggi ha presentato la sua giunta, rinnovata di due assessore e con qualche cambio di delega.

“A metà percorso del secondo mandato ho scelto di dare una stretta all’azione politica, quella che serve a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi – ha dichiarato il sindaco -. Ringrazio Marzia Mancino e Flavia Calciolari per il lavoro fatto finora come assessore rispettivamente al Bilancio e alle Attività produttive. Loro stesse, per ragioni differenti, mi avevano manifestato la volontà di cambiare”.

“Ho preso dunque la decisione di fare entrare nella squadra di governo due nuove assessore, scelte per la loro sensibilità e competenza nei ruoli che andranno a ricoprire – ha proseguito -. Erica Antonelli, che è stata consigliera comunale nella scorsa consiliatura e si è sempre occupata di attività produttive, ma anche di ambiente e che ci permetterà di stringere i rapporti interistituzionali con la Regione, è la nuova assessora alle Attività Produttive”.

“Alessandra Colonna – ha continuato -, che ha dedicato la sua vita ai diritti delle persone con disabilità ricoprendo diversi ruoli nell’associazionismo e che ha una sensibilità particolare anche sul tema dei diritti degli animali, è la nuova assessora alle Politiche Sociali e ai diritti degli animali, appunto . Anna Maria Anselmi, invece, avrà la delega al Bilancio e all’innovazione tecnologica, mantenendo quella sul Lavoro, la formazione e le pari opportunità”.

Rimangono invariate le altre deleghe.

“Ho scelto l’ex centrale Enel come luogo simbolico per presentare la nuova Giunta. Questo è uno dei più grandi obiettivi della mia amministrazione: realizzare l’auditorium del mare. Un luogo di cultura e di aggregazione per i nostri giovani – ha concluso il sindaco -. E ci siamo: l’intesa con la Città metropolitana per l’assegnazione dei 6 milioni di fondi è stato firmato. Ora daremo il via alla gara per l’assegnazione del progetto dell’Auditorium. E’ una gara europea, dato che l’intero progetto vale 11 milioni, e per questo particolarmente complessa. Contiamo di avviare il cantiere nella tarda primavera del 2021. Un obiettivo ambizioso il cui raggiungimento è sempre più vicino”.