Segretaria comunale irreperibile, Santa Marinella costretta a nominare la sostituta - Terzo Binario News

Ha preso servizio questa mattina nella sede municipale di Via Cicerone, la dottoressa Susanna Calandra che, fino al prossimo 10 dicembre svolgerà la funzione di segretario generale del Comune di Santa Marinella.

La nomina a scavalco della funzionaria, che già ricopre la carica di segretario generale al Comune di Ladispoli, si è resa necessaria perché da sei giorni ormai non avevamo più notizie della titolare dell’incarico che nonostante numerosi tentativi e telefonate non è stata mai raggiungibile.

Ad oggi – riferisce il sindaco Pietro Tidei – non è pervenuta nei nostri uffici nessuna comunicazione di richiesta di ferie o un certificato di malattia da parte della titolare del ruolo di segretaria del nostro Ente e pertanto, non ci è stata data la possibilità di venire a conoscenza dei motivi che l’hanno indotta ad assentarsi dal suo posto di lavoro.

Le attività amministrative però non potevano subire ulteriori battute d’arresto e pertanto mi sono rivolto alla prefettura per segnalare l’accaduto e chiedere la nomina urgente di un sostituto.

Ringrazio la dottoressa Calandra, di cui conosciamo per fama la sua grande professionalità, per non aver perso un solo istante e per essersi messa subito al lavoro con grande impegno per tentare di risolvere le tante questioni rimaste in sospeso.

La vicenda non finirà qui perché oggi stesso scriverò al Prefetto di Roma per informarlo dell’accaduto e qualora non ci fossero valide giustificazioni, per chiedere che vengano adottati i provvedimenti del caso nei confronti di una funzionaria, il cui comportamento ha messo in seria difficolta il Comune di Santa Marinella, poiché, trascorsi tre giorni avrebbe dovuto comunque motivare le cause della sua assenza.