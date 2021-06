Rifiuti ed erba alta nel parcheggio del centro vaccinale di Ladispoli - Terzo Binario News

Se il centro Anziani di via Trapani a Ladispoli sta ricevendo l’apprezzamento di cittadini e istituzioni per l’efficienza dimostrata dopo la trasformazione in centro vaccinale, lo stesso non può dirsi del parcheggio situato nei pressi dello stesso, in zona Messico.

Una cittadina segnala la situazione di sporcizia e disagio: “Questa è la situazione del parcheggio accanto al centro anziani, dedicato ai pazienti e accompagnatori.

Un signore sulla sedia a rotelle si è trovato in grossissima difficoltà”.

Non solo: “Si tratta davvero di un’indecenza. Gente che conosco è venuta apposta da Roma a vaccinarsi qui, questo è il bel biglietto da visita che si è trovata di fronte. Immondizia abbandonata da mesi mentre si pensa a scattarsi i selfie invece di far pulire”.

E in effetti si notano, oltre che una bella quantità di rifiuti lasciti a terra anche dell’erba alta, ricettacolo di altra immondizia e spesso di animali pericolosi.

