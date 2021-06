Battistoni (FI): "La Tuscia sempre più competitiva. AV successo anche di Forza Italia" - Terzo Binario News

La gratificazione maggiore per chi si occupa della cosa pubblica è vedere i progetti trasformarsi in realtà. E questa mattina, alle 6.43, la partenza del primo Frecciarossa da Orte verso Milano e Torino è stata un momento molto emozionante.Un successo ascrivibile anche a Forza Italia che, per prima, si è attivata per portare l’alta velocità nella Provincia di Viterbo.

Da oggi, questo territorio, ha una marcia in più.

Così in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali.