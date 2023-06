Rfi lancia la nuova gara per la fermata ferroviaria Pigneto • Terzo Binario News

Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha lanciato la gara per la realizzazione dei lavori della nuova fermata nel quartiere Pigneto a Roma, sulla linea che collega la stazione Tiburtina con Tuscolana.

L’appalto, del valore di oltre 100 milioni di euro, è finanziato con fondi dell’Unione Europea – PNRR, FSC e MEF.

Il progetto – che nella sua creazione ha visto la partecipazione attiva dell’amministrazione comunale – prevede la realizzazione della nuova fermata e il collegamento diretto con la linea C della metropolitana di Roma Capitale attraverso un sottopasso pedonale.

È prevista inoltre la realizzazione di una piazza giardino a copertura del vallo ferroviario e la sistemazione della Circonvallazione Casilina Est e Ovest.

I lavori saranno articolati in due fasi; la prima prevede l’attivazione della nuova fermata Pigneto a gennaio 2025 in occasione del Giubileo. In questa fase verranno realizzate le banchine ferroviarie, saranno attivati tutti gli impianti a servizio della fermata e sarà completata una parte della copertura del vallo, che permetterà il collegamento in superficie con la Metro C della metropolitana.

È prevista anche l’installazione di un ponte pedonale provvisorio di collegamento tra Circonvallazione Casilina Ovest e Circonvallazione Casilina Est, in sostituzione dell’attuale ponte pedonale che sarà demolito ma che verrà mantenuto in esercizio fino al termine dei lavori. All’attivazione della fermata farà seguito, entro il 2027, il completamento della copertura, la realizzazione del sottopasso di collegamento pedonale con la Metro C e la realizzazione della piazza al di sopra della copertura del vallo.

L’intervento garantirà ai residenti del quartiere l’accessibilità diretta ai servizi ferroviari delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Viterbo, l’interscambio con i servizi metropolitani della linea Metro C e la “ricucitura” urbana del quartiere di Pigneto, attualmente attraversato dalla ferrovia, offrendo alla città nuovi spazi urbani con ampie aree verdi e attrezzature culturali, per lo svago e lo sport.