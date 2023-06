Senza fissa dimora danneggia dodici tombe nel cimitero del Verano • Terzo Binario News

Ventenne tunisino bloccato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato un 20enne tunisino, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato.

Ieri mattina, su segnalazione della direzione del Cimitero Monumentale del Verano, i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane ancora nei vialetti. Da un accurato sopralluogo è stato accertato il danneggiamento di complementi di arredo funebre e statue sacre di ben 12 tombe.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, dopo avere ottenuto la denuncia querela, hanno anche acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza interne e hanno condotto il 20enne in caserma. Il giorno seguente, presso le aule di piazzale Clodio il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del giudizio.