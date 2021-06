Rete oncologica Asl Roma 4, evento domani a Civitavecchia - Terzo Binario News

Un evento che si terrà in piazza della Vita a Civitavecchia il 19 giugno

L’evento è stato organizzato per presentare i servizi della ASL relativi alla rete oncologica.

Nella manifestazione saranno presenti:

· per l’area della prevenzione: promozione dei test di screening (colon retto- papilloma virus- mammografia- endoscopia digestiva) e interventi di educazione ai corretti stili di vita, alimentazione, movimento sia per i giovani che per gli adulti.

· Per la cura: Consulenze mediche oncologiche e chirurgiche

· Per la riabilitazione: Interventi di fisioterapia e linfodrenaggio in collaborazione con ANDOS

· Per l’area delle cure paliative: Presentazione delle attività in hospice domiciliare e residenziale, comprensive di cure simultanee (terapie oncologiche attive insieme alle terapie di supporto per ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici)

Durante l’evento si terranno una serie di miniconferenze su svariati argomenti relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione in oncologia, delle iniziative sportive ed artistiche

Un’attenzione particolare è dedicata alla camminata della salute che si terrà alle ore 8.30 sul lungomare quale suggerimento per valorizzare i corretti stili di vita. Il gruppo dei camminatori sarà accompagnato da un insegnante ISEF e da una storica dell’arte per divulgare il patrimonio culturale della città.

Per la realizzazione dell’evento si ringrazia il gruppo di lavoro che ha fattivamente permesso la concretizzazione di questo evento: il Comune, le Associazioni di volontariato come ADAMO, ANDOS, Komen, Croce Rossa, oltre al personale aziendale: il Dr. D’Andrea, il DAPSS, il dr. Santantonio con la sua equipe, i medici che daranno il contributo con mini convegni e consulenze, il personale dell’hospice Carlo Chenis, l’avv. Roberta Denaro e il personale amministrativo del Distretto 1.

Grazie anche agli imprenditori che hanno contribuito economicamente come CONAD delle Terme, TODIS, Vittoria Assicurazione, Rome LogiPort.

Inoltre si ringraziano gli enti pubblici e le Istituzioni (Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale) e le altre Associazioni che hanno dato adesione alla giornata condividendo le iniziative aziendali.