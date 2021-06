Camion in fiamme sulla A12, un morto carbonizzato - Terzo Binario News

Un camion di legname sta bruciando sulla A12, in seguito a un incidente capitato intorno al km 63 della A12, fra Civitavecchia e Tarquinia, in direzione nord.

L’articolato ha preso fuoco dopo un salto di corsia.

Una persona è deceduta e dovrebbe trattarsi dell’autista del mezzo pesante, il cui corpo è rimasto carbonizzato.

Sul posto la Polizia Stradale di Ladispoli per i rilievi.

Ripercussioni sul traffico, con una coda che va via via allungandosi.

La nota dei Vigili del Fuoco: “Sull‘ autostrada A 12 , km 63,700 la squadra VVF di Civitavecchia( 17/A) per incidente stradale.

Un autotreno (che trasportava legname) in direzione Roma ha urtato il guardrail per cause al momento imprecisate e si è ribaltato.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo.

Chiuse al traffico entrambi le carreggiate fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto presente una botte VF (AB/17),il capoturno provinciale, il funzionario di guardia, la polizia stradale e personale di società autostrade.