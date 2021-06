Semaforo pedonale a largo Galli, "urgente installarlo" - Terzo Binario News

“Diverse segnalazioni mi sono giunte da utenti, amici, studenti e pendolari, sulla necessità di installare un semaforo pedonale e richiesta, con pulsante di accensione dello stop, in largo Marco Galli, proprio alla fine della scalinata che dalla stazione porta al Viale Garibaldi.

Diversi studenti e persone anziane, nonché portatori di handicap lamentano una seria difficoltà nell’attraversamento della strada nel tratto di strada menzionato, esponendo i pedoni a pericolo di investimento dalle auto che sopraggiungono in velocità, in alcuni momenti della giornata, come il sorgere è il tramontare del sole, il problema segnalato diviene più serio, infatti molti guidatori restano momentaneamente accecati dalla luce diretta, non vedono tempestivamente il passaggio dei pedoni .

Sarebbe quindi auspicabile, l’utilizzo di un attraversamento regolamentato con semaforo a chiamata, che interrompe momentaneamente per 30 secondo i flussi veicolari, con una segnalazione luminosa visibile a distanza, come quelle lampade dei semafori.

Nella speranza che questa amministrazione accolga questa semplice istanza, voglio ricordare che quel tratto di strada è interessato in alcuni momenti della giornata da, studenti frequentatori dell’Università in piazza Verdi, pendolari per Roma, turisti in transito verso il porto e avventori generici che devono raggiungere il mare o il luoghi di passeggio e movida.

Nella speranza che questa istanza possa essere accolta da questa amministrazione anche come segno di attenzione ai reali piccoli ma seri problemi quotidiani a cui molti cittadini vanno incontro”.

Dott.Chim Massimo Mazzarini