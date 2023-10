Restyling parchi pubblici a Cerveteri, domani al Granarone la conferenza stampa • Terzo Binario News

“Siamo prossimi ad un avvenimento storico per Cerveteri. Nei prossimi giorni prenderanno infatti il via i primi progetti della città finanziati con i fondi Pnrr. Riguarderanno cinque aree verdi della nostra città, sulle quali realizzeremo una grande opera di restyling. Nel dettaglio i lavori interesseranno il Parco Della Legnara, il Parco Ina Casa e Parco Borsellino a Cerveteri, Parco Vannini a Cerenova e Parco di Via Corelli a Valcanneto. Domani, mercoledì 11 ottobre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone presenteremo i dettagli e le caratteristiche dei singoli cantieri. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti