Fiaccolata in memoria di Giulia Gargano, investita a Manziana • Terzo Binario News

Questa sera, martedì 10 agosto, la comunità di Manziana e delle zone vicine si uniscono nel ricordo di Giulia Gargano, la giovanissima ragazza morta a seguito di un incidente stradale.

Alle ore 21:00 infatti, la Chiesa a Montevirginio (frazione di Canale Monterano), si svolgerà una fiaccolata in sua memoria: un momento di raccoglimento e preghiera per la giovane, scomparsa in maniera troppo violenta e prematura.

L’invito è accolto anche dall’Amministrazione comunale di Manziana, che attraverso il proprio profilo social dichiara: “L’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta si stringe al dolore della Famiglia Pennesi – Gargano per la scomparsa di Giulia”