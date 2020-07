Renzi a Santa Severa attira larghe fette di centrodestra - Terzo Binario News

Numerosi gli esponenti di Civitavecchia e del comprensorio, sia dell’area dem che di quella forzista per la presentazione del libro La Mossa del Cavallo

Grande successo per l’appuntamento con Matteo Renzi al Castello di Santa Severa per il Caffeina Festival 2020: gli oltre seicento presenti hanno occupato tutti i posti a disposizione nel pieno rispetto delle regole del distanziamento sociale e delle misure antiCovid19; l’organizzazione del festival è stata puntuale nel fornire tutti le sedute necessarie. L’incontro, trasmesso in diretta streaming, è stato seguito da quasi centomila persone.

Presenti deputati, senatori, esponenti delle amministrazioni e delle istituzioni locali; l’incontro è stato aperto dalla consigliera regionale Marietta Tidei: di lì, oltre due ore di dialogo fra il senatore e il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che partendo dal libro “La mossa del Cavallo”, sugli scaffali per Marsilio, ha affrontato i principali argomenti di politica nazionale, i temi di attualità, la situazione del governo e anche le prospettive riguardanti le future elezioni amministrative di Roma Capitale. Al termine dell’incontro Renzi si è trattenuto per il firmacopie con i tanti appassionati intervenuti.

Tra gli altri è stata un’occasione per vedere sfilare la passerella di politici, non solo dell’area dem: esponenti locali di Italia Viva certo, così come del Pd ma anche di Forza Italia, sia da Civitavecchia che del comprensorio forse per iniziare a tessere una nuova trama politica.

Da parte del gruppo Carramusa, del direttore artistico Filippo Rossi e del team di Caffeina si esprime soddisfazione per l’eccellente risultato della serata. Caffeina Festival 2020 continua fino al 31 agosto con tanti ospiti, protagonisti della cultura, presentazoni di libri e incontri.