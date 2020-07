Trasversale e A12, Zingaretti: "C'è il sì del Governo nel Decreto Semplificazioni - Terzo Binario News

Il plauso della Califano, la bocciatura del M5s

“Nel decreto approvato questa notte dal Governo sulle semplificazioni sono inserite alcune opere di importanza strategica per il Lazio. Si tratta di una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra regione. Abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione dell’attenzione dell’esecutivo nei confronti del Lazio, un provvedimento per il quale ringrazio il Governo perché permetterà al nostro territorio di fare investimenti, aprire cantieri, creare occupazione e migliorare significativamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta la lista delle opere pubbliche finanziate da commissariare per il Lazio inserite nel decreto approvato questa notte dal Governo.

Questo l’elenco delle opere: SS 675 Umbro-Laziale. Sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est – Civitavecchia; completamento collegamento stradale A12 Tarquinia – San Pietro in Palazzi; collegamento autostradale Roma-Latina, collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse e strada Statale 4 Salaria potenziamento a 4 corsie”.

La bocciatura grillina: ” “Il Governo escluda dall’elenco delle infrastrutture che potrebbero avere il via libera nelle fasi successive all’approvazione del Dl Semplificazione opere poco strategiche e ad alto impatto ambientale per i territori del Lazio come l’autostrada Roma- Latina e la superstrada Orte-Civitavecchia. Anche se c’è già chi esulta con qualche fuga in avanti a mezzo stampa, ancora prima che siano definiti e approvati i singoli progetti infrastrutturali, confidiamo nella capacità di visione del Governo di investire i soldi dei cittadini in opere davvero strategiche ed ecocompatibili, preferendo ad esempio all’autostrada Roma-Latina la messa in sicurezza della Pontina, senza pagamenti di pedaggi, e il potenziamento del trasporto pubbico locale con la metropolitana leggera che darebbe un’alternativa ai pendolari della zona e aiuterebbe a decongestionare il traffico. Confidiamo altresì nella sua disponibilità ad ascoltare tutti gli attori dei territori coinvolti, dai Comuni ai portavoce 5stelle fino ai Comitati dei territori, per testare la validità e la reale utilità dei vari progetti e scongiurare così quelli nocivi, come ad esempio la superstrada Orte-Civitavecchia, che attraversa la valle del Mignone, un’area incontaminata, in parte vincolata e ricca di biodiversità, vero e proprio Capitale naturale per tutta la regione Lazio. Auspichiamo in tal senso l’avvio di una proficua interlocuzione per garantire una cerniera tra Governo e territori e approdare così a dei provvedimenti in linea con le aspettative e le reali esigenze delle economie e delle comunità locali”. Così in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio.

Il plauso: ” La decisione del Governo di inserire all’interno del decreto semplificazione il collegamento ‘porto di Civitavecchia-nodo intermodale di Orte’ è una notizia importantissima per tutto il comparto logistico del Lazio. Grazie a questo iter semplificato si potranno snellire le procedure, così come accaduto per il Ponte di Genova, per arrivare a realizzare una infrastruttura che non solo creerà centinaia di posti di lavoro ma darà un poderoso slancio al settore portuale di Civitavecchia colpito duramente dalla crisi legata al Covid. Un risultato importantissimo per la nostra Regione, auspicato e portato avanti con forza, che apre nuove prospettive per il post-Covid e dà nuove speranze di rilancio per uno dei nostri fiori all’occhiello”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano