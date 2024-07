Armato di pistola fa irruzione alle Poste: bloccato dai carabinieri • Terzo Binario News

Paura su viale Pantelleria, zona Montesacro-Conca d’Oro. Un uomo, armato di pistola, con il volto travisato da una mascherina e cappellino in testa, ha fatto irruzione all’ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che lo hanno fermato. Non ci sono stati feriti. Il tutto è avvenuto alle 8 di stamani. Chi indaga non esclude che il soggetto in questione intendesse rapinare le Poste.