Compleanno Vip per Nicole di Mario di Valcanneto: tanti ospiti dello spettacolo al party in riva al mare • Terzo Binario News

La giovane, nota al pubblico televisivo per la partecipazione a “La Pupa e il Secchione”, ha spento 28 candeline al Gotha Beach di Ladispoli

Grande festa domenica 14 luglio al Gotha Beach di Ladispoli per Nicole Di Mario, la giovane residente a Valcanneto, nota al pubblico per aver partecipato al programma di Italia 1 “La Pupa e il Secchione”, che ha spento 28 candeline.

Una serata esclusiva, alla quale oltre ai familiari e gli amici di sempre, hanno preso parte anche diversi volti dello spettacolo che Nicole ha avuto modo di conoscere da quando è approdata in Tv.

Presenti al party il giornalista sportivo Amedeo Goria, la giovane modella Vera Miales, anch’essa de “La Pupa e il Secchione”, Marialaura De Vitis (modella, influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi), Maria Monsè, gli ex tentatori di Temptetion Island Daniele Schiavon, Alberto Succi e Fouad Elshafie , gli ex di Uomini e Donne Gianluca De Matteis e Federico Breschini e il conduttore Tv Anthony Peth.

Nel noto locale di Ladispoli, non è mancata ovviamente musica dal vivo e intrattenimento: una serata all’insegna del divertimento dunque per la giovane influencer e modella di Valcanneto, ciò che di migliore possa esserci per festeggiare il proprio compleanno.