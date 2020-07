Rapina in gioielleria a San Paolo: titolare colpito con un pugno, banditi in fuga con il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Stava aprendo l’attività quando due soggetti si sono avvicinati alle sue spalle. Vittima il titolare di una gioielleria, colpito alla bocca da un pugno. I malviventi, poi, sono scappati con il bottino (6mila euro). Questo quanto accaduto nella mattinata di venerdì 17 luglio in via della Villa di Lucina, zona San Paolo.

In particolare, i banditi – una volta aggredito il commerciante – si sono fatti consegnare bracciali e catenine. Preso il malloppo, si sono diretti a piedi verso lo scooter in direzione via Cristoforo Colombo.

Indaga la Polizia.