Rapina a Civitavecchia da 70mila euro: «Fuori i soldi o vi spariamo» • Terzo Binario News

Terrore in via don Vito Mandolini a San Gordiano, indagini della Polizia

(da Repubblica.it) «Fuori i soldi o vi spariamo». La frase è quella pronunciata dai rapinatori che domenica sera hanno fatto irruzione nella villa di un imprenditore edile facoltoso, nel quartiere “bene” di San Gordiano a Civitavecchia, da dove si sono portati via gioielli e preziosi per diverse migliaia di euro, 60-70mila o forse di più. Esattamente i fatti sin sono consumati in via don Vito Mandolini, dove di abitazioni di pregio ce ne sono diverse.

La padrona di casa è in giardino quando i malviventi arrivano. Sono in tanti e comunicano via trasmittenti (modus operandi molto simile a una rapina commessa sempre a Civitavecchia l’anno scorso).

Armi in pugno, intimano a lei e al marito, che è dentro, di farsi consegnare tutto e mentre agiscono oscurano le telecamere del circuito interno. Sequestrano loro i telefoni e si fanno aprire la cassaforte. Poi si dileguano.

Infine arriva la Polizia e il racconto dell’accaduto, provando a fare un inventario di quanto è stato sottratto e ricostruire i fatti. Di sicuro ha agito una squadra di rapinatori professionisti, che seguivano le prede da tempo.

Sapevano quando e dove entrare in azione, consci del fatto che nella zona periferica della città portuale di videosorveglianza pubblica non ce ne sia moltissima. Gli agenti del Commissariato hanno provato una battuta di ricerca che non ha dato esito mentre negli uffici di viale della Vittoria si sta lavorando per trovare elementi utili a dare un nome e un volto ai malviventi.