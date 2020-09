Raggi: “Grazie a Gruppo Biagiotti per impegno per Roma” - Terzo Binario News

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato domenica pomeriggio in Campidoglio Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e CEO di Biagiotti Group. È stata anche l’occasione per presentare la sfilata di moda della Maison Biagiotti in Piazza del Campidoglio e l’atto di mecenatismo dello stesso gruppo: attraverso una donazione sarà restaurata la Fontana della Dea Roma proprio nella piazza che ospita l’evento di presentazione della collezione.

“Roma riparte dalla bellezza e lo fa attraverso una spettacolare e suggestiva sfilata di moda della Maison Biagiotti, impreziosita dall’esibizione del balletto del Teatro dell’Opera. Un grazie speciale a Lavinia Biagiotti Cigna che ha scelto Piazza del Campidoglio, tra le più belle al mondo, per la presentazione della sua nuova collezione”.

“Un evento che rafforza lo stretto legame della famiglia Biagiotti con la città di Roma. Una vicinanza e un senso di appartenenza che si traduce anche nel nuovo atto di mecenatismo del Gruppo Biagiotti che, in collaborazione con Banca Intesa San Paolo, consentirà il restauro della Fontana della Dea Roma in Piazza del Campidoglio, dopo quello già realizzato in passato per la Scala della Cordonata e dei Dioscuri”, afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi.