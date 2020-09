Municipio VI, Lega: "Senza scuolabus un intero istituto" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Triste primo giorno di scuola per gli alunni dell’istituto di via Gastinelli nel quartiere Ponte di Nona. Il Municipio ha “erroneamente” comunicato al servizio scuola bus che i bambini sarebbero usciti alle 14, invece la giornata scolastica oggi si chiuderà a mezzogiorno e i bambini saranno senza mezzo per rientrare a casa, poiché il servizio in uscita dello scuola bus non ci sarà.

La situazione avrebbe del grottesco e del ridicolo se non fosse che a farne le spese saranno gli alunni della scuola e le loro famiglie che si troveranno a dover pagare un servizio che non riceveranno. L’atteggiamento superficiale con cui la Commissione scuola del Municipio ha affrontato l’inizio dell’anno scolastico, soprattutto in un momento storico particolare dovuto alle molteplici esigenze sanitarie prescritte dalle misure anti Covid, non ha garantito la sicurezza degli alunni.

I genitori, ormai messi in difficoltà, hanno appreso la notizia questa mattina appena giunti a scuola, pertanto neanche la comunicazione dello sbaglio è stata fatta per tempo. Il presidente della Commissione gestisce le problematiche scolastiche in modo del tutto inadeguato alla posizione che riveste e le sue mancanze ricadono interamente sulle famiglie, ormai sgomente da tanta cialtroneria, e peggio ancora ricadono sui bambini e sui ragazzi che non possono usufruire di un servizio di qualità e in tutta sicurezza”.

Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, Pamela Strippoli capogruppo Lega in Municipio VI, Fabio Vittori, coordinatore Lega Municipio VI e Massimo Sorice, membro del coordinamento.